Магдеев призвал чиновников тайно по ночам контролировать уборку снега в городе

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ответственным службам контролировать работу дорожников и управляющих компаний по уборке снега. Он рассказал, как лично смотрит за результатами уборки снега и поручил чиновникам последовать его примеру, а горожан призвал радоваться обильному снегу.

«Ваша задача — ночью быть там, не говоря никому. Так же как я вчера: проехал, посмотрел, ничего страшного со мной не случилось, у меня работа такая — иногда проверять, параллельно доверяя. Поэтому вы тоже — вместе с коллегами не ленитесь, посмотрите, как работает ночная смена. Сказки могут нам рассказывать долго. Но Предприятие автомобильных дорог, я думаю, не Ганс Христиан Андерсен. Наша задача — поменьше слушать, побольше видеть. Слушать иногда можно, когда докладывают бодро, но не всегда правдивые и добросовестные доклады идут с мест», — отметил он.

Магдеев заметил, что в последние дни шли сильные снегопады, однако для зимы в этом ничего сверхъестественного нет.

«Мы к этому готовы. Дополнительно привлекайте технику, в том числе самосвальную. Снег нужно вывозить, есть нормативный срок. Особое внимание уделите пешеходным трафикам. Особо нужно потребовать от управляющих компаний. Хотя они частные компании, и жители их сами выбирали. Но в данном случае надо потребовать, а такие инструменты у жилищной инспекции есть. Мы имеем хороший опыт уборки, город содержится в удовлетворительном состоянии. Высокую планку нужно дальше держать», — поручил он.

Градоначальник отметил, что с четверга снова ожидаются снегопады, и это хорошо для сельского хозяйства.

«Снег — это влага, а значит хороший урожай. Говорят: снег падает. Я говорю — это не снег падает, это идет формирование урожая. Для горожан это определенные неудобства, но и они хотят кушать. Поэтому радоваться нужно снегу», — добавил он.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что ежедневно на улицах работает более 100 единиц техники, 90 рабочих. Работа ведется круглосуточно. С начала снегопадов выполнено более 6 тыс. рейсов на снегосвалки, вывезено более 81,7 тыс. кубов снега.