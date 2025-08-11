Магдеев призвал выделить под Челнами 2 тыс. участков для многодетных семей до конца года

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании попросил о выделении 2 тыс. земельных участков для многодетных семей в соседних районах до конца 2025 года.

«Исполком города выступает в роли просителя», – отметил Магдеев.

«Мы будем обращаться к администрациям близлежащих муниципальных районов с просьбой предоставить участки для многодетных семей Набережных Челнов», – добавил мэр.

По данным начальника Управления земельных и имущественных отношений Автограда Ленара Гизатуллина, дефицит земельных массивов для таких семей превышает 4 тыс. участков.

Согласно внесенным в Земельный кодекс Республики Татарстан изменениям, вступившим в силу 5 января 2025 года, многодетные семьи, постоянно проживающие в Челнах, могут получить участки земли в девяти соседних районах: Тукаевском, Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском.

Министерство земельных и имущественных отношений РТ утвердило план по формированию и передаче в собственность города 1,5 тыс. участков к концу года. На сегодняшний день на кадастровом учете находятся свыше 1,4 тыс. участков, а по 402 участкам продолжается межевание.

Все участки расположены в границах населенных пунктов с необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой, доступной для подключения в зависимости от мощностей и расстояний. В отдельных массивах требуется дополнительное развитие инфраструктуры.

Тукаевский район передал в собственность города 32 участка. В связи с большим числом обращений многодетных семей по расширению перечня участков в Тукаевском районе Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству района искать и передавать все пригодные для города земли.

9 августа мэр Наиль Магдеев вместе с представителями администрации Тукаевского района провел рабочую поездку по территории, чтобы определить свободные массивы для передачи в собственность города.

Другие районы также предоставляют земельные массивы.

· Мензелинский – 69,1 гектара для 469 участков,

· Сармановский – 31,5 гектара для 158 участков,

· Заинский – 20 гектаров для примерно 200 участков,

· Елабужский – 22,8 гектара для 100 участков,

· Актанышский – 43,6 гектара для 135 участков,

· Муслюмовский передал 269 участков,

· Менделеевский предоставит около 100 участков, оформление ожидается к концу августа,

· Агрызский – 68,2 гектара для примерно 200 участков.

Выбор участков осуществляется по утвержденным спискам в установленной очередности. Все перечни размещены на официальном сайте города, что позволяет многодетным семьям заранее ознакомиться с предложениями и при необходимости осмотреть понравившиеся территории.

«Задача ясна и понятна. За год полностью ее не решить, но стоит план выйти на 1,5 тыс. участков. Давайте поставим себе цель выше – 2 тыс. участков, – заявил Наиль Магдеев. – Мы договоримся с главами соседних муниципалитетов о выделении дополнительных земель. Уже посмотрели участки в 30–40 минутах от города в Мензелинском и Тукаевском районах, будем просить у руководителей Заинского, Елабужского и Менделеевского районов дополнительные массивы».

По мнению мэра, формирование и предложение 2 тыс. участков позволит сократить очередь минимум на 30%.

«Нерешаемых задач нет, нужно работать. Конечно, многое зависит от соседних районов, но мы уже начали тесное взаимодействие. Исполком выезжал, осмотрел участки, теперь мы будем встречаться с главами районов и согласовывать дальнейшие шаги», – заключил он.