Магдеев призвал горожан и бизнес соблюдать налоговую дисциплину: «Я уже заплатил»

На заседании городского совета мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев обратил внимание жителей и руководителей предприятий на необходимость своевременной уплаты налога на имущество до 1 декабря 2025 года.

Городской бюджет прошлого года завершился с расходами в 22,4 млрд рублей и доходами в 22,1 млрд рублей, дефицит покрывался за счет остатка средств. При этом мэр выразил уверенность, что текущий бюджет не только будет выполнен, но есть шанс на его перевыполнение.

«Наша задача не только выполнить плановые назначения бюджета, но и стремиться к тому, чтобы хозяйствующие субъекты могли перевыполнить план. В первую очередь речь идет о подоходном налоге и налоге на имущество граждан, который каждый должен уплатить до 1 декабря», – подчеркнул Магдеев.

«Диана Наилевна (Сагетдинова – начальник местной налоговой инспекции, прим. Т-и) на меня смотрит. Я налог на имущество заплатил и сам стараюсь строго соблюдать эту дисциплину, а также контролирую ее выполнение в семье. Еще раз призываю всех, коллеги: среди руководителей предприятий и наших соратников есть те, кто вовремя не оплачивает пусть небольшой, но крайне важный налог на имущество», – добавил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что своевременные перечисления налогов критически важны для стабильного исполнения городского бюджета и реализации всех запланированных социальных и инфраструктурных программ.