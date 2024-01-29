Магдеев призвал дорожников эвакуировать машины, которые мешают уборке снега

В Набережных Челнах большое количество машин во дворах мешают уборке снега. На аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев заявил, что если машины будут препятствовать проезду спецтехники, необходимо их эвакуировать.

По словам мэра, во дворах жилых комплексов автограда образовалась колея, но уборке мешает большое количество транспорта, который «нужно эвакуировать и убирать».

«Разные есть методы: убеждение, эвакуация — все используйте. Некоторые люди понимают, что транспорт на сутки можно и нужно убрать. Половина стоянок в городе не заполнена. Сами стоянки заполнены на 50−60% максимум, мы это видим, а весь транспорт стоит ближе к дому. Наверное, это удобно для владельцев, но неудобно для того, чтобы вычистить город так, как этого требуют жители. Требовать-то требуем, но давайте условия создадим для снегоуборочной техники. Недвижимое имущество и частная собственность неприкосновенны, но тем не менее до некоторых наших особенных граждан это не доходит. Транспорт убирают, но часть остается. В данном случае качественно убрать не получится. Поэтому эвакуируйте транспорт, оповещайте заранее. Работы еще очень и очень много. То же самое касается и управляющих компаний. Работы во дворах еще более чем достаточно», — призвал руководитель города.

Магдеев призвал дорожников продолжить работу в усиленном режиме — со вторника ожидаются снегопады, а впереди еще более снежные февраль и март.

«Где-то управляющие компании оперативно работают, а где-то не очень. Не успокаиваемся. Зима в самом разгаре. Экватор еще не прошли», — призвал градоначальник.

Первый замруководителя исполкома Илья Зуев доложил, что город круглосуточно борется с последствиями снегопадов. Суточный выход техники МУП ПАД составляет не менее 350 единиц, 220 единиц выходит днем. Управляющие компании также активно работают по уборке снега: расчищают подъезды к домам, решают вопросы по вывозу.

На улице работает целая армия дворников — это более 1 тыс. человек. В этом году по вывозу снега было сделано более 45 тыс. рейсов, за прошлый период — более 27 тыс. С начала сезона было вывезено 813 тыс. кубометров снега (362 тыс. — в прошлом). Продолжается полив жидким реагентом для уборки наледи, россыпь песчано-соляной смеси.

«Количество штатной техники должно быть столько же, сколько в пиковое время во время снегопадов. Со среды ожидаются снегопады. Финансовые ресурсы и физические возможности есть. МУП ПАД организовано горячее питание для дорожников», — прокомментировал Наиль Магдеев.