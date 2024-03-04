Магдеев пригрозил третьей сменой, если не ускорят строительство новой школы в Челнах

В Набережных Челнах объекты образования и спорта необходимо построить и отремонтировать к началу нового учебного года. На аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев призвал ускориться и со строительством новой школы, которую необходимо также ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2024 года.

«Поставлена задача: к 1 сентября этого года школа должна быть введена в эксплуатацию. Если вовремя мы не введем эту школу в эксплуатацию, то можем уйти в третью смену в 42-й школе, но нам бы этого не хотелось. Нам — имею ввиду родителям, детям. Поэтому нужно торопиться», — сказал он.

Новая школа будет рассчитана на 1 224 ученика. Она расположится в 65-м комплексе.

«Наша задача — чтобы родителям и детям было комфортно. Микрорайон обжитый. Большая школа на 1 224 места уже есть, рядом появится еще одна. Управление капитального строительства, руководитель исполкома, мы договорились, что активно работаем», — сказал мэр.