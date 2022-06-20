Магдеев представил в мэрии Челнов нового начальника УВД Айрата Ханбикова

В Набережных Челнах на аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев представил нового начальника УВД по городу. Им назначен Айрат Ханбиков.

«Айрат Равилович назначен начальником Управления внутренних дел. Он обучался в Елабужской школе милиции, начинал с рядовой должности оперативного работника, прошел все ступени служебной деятельности, зарекомендовал себя с положительной стороны», — рассказал о Ханбикове Магдеев.

Градоначальник также уточнил, что Ханбиков работал в Буинске и Буинском районе, затем — начальником ОМВД России по Зеленодольскому району. Окончил Казанский юридический институт МВД России и Академию управления МВД России.

«Одним словом, человек подготовленный. Пожелаем успехов Айрату Равиловичу, прошу любить и жаловать», — отметил Магдеев.