Мэр Челнов предложил создать прогулочные зоны возле реки Мелекески

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил создать прогулочные зоны возле реки Мелекески. В рабочем порядке эти идеи уже обсуждались.

«На ближайшие годы работы нам хватит и в плане экологической составляющей, и для благоустройства территорий, прилегающих к реке Мелекеске. Я вот сейчас Фариду Шавкатовчиу [Салахову] (руководителю исполкома — прим. Т-и) показал, какие масштабы открываются начиная от мостового перехода», — отметил он.

По словам Магдеева, на берегу реки можно развернуть сквер и парк. По его мнению, с левой и правой стороны по ходу течения «напрашивается» еще одна набережная и прогулочная зона в районе частного сектора.

«Если идти по течению с правой стороны района Замелекесья и выйти на микрорайон Междуречье, можно обустроить прогулочную и велосипедную зоны. Я думаю, что в проекте это нужно будет предусмотреть. Есть хорошие планы в части обустройства прилегающих территорий Мелекески. Поэтому будем в этом направлении и дальше работать. Задачи определены, комиссия по экологической безопасности работает», — заключил мэр.