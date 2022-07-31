Магдеев поздравил с Днем ВМФ из Севастополя с катера «Набережные Челны»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в День военно-морского флота находится в Севастополе. Он передал привет подписчикам и поздравил челнинцев, которые проходят службу на ракетном катере «Набережные Челны», в своем Telegram-канале.

«Всем вам, уважаемые подписчики, передают большой привет наши ребята, которые сейчас проходят службу на ракетном катере „Набережные Челны“. Мы гордимся, что имя нашего города звучит на Черноморском флоте и что экипаж катера „Набережные Челны“ достойно несет боевую службу», — написал он.

Градоначальник также напомнил, что в январе 2018 года один из больших ракетных катеров Черноморского флота получил название «Набережные Челны».

День Военно-морского флота отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июля на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Это один из самых любимых праздников россиян, имеющий неофициальное название День Нептуна.