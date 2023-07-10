Магдеев поставил в пример чиновникам работу строителей школ в Челнах

Фото: © Рамиль Гали / архив «Татар-информ»

В Набережных Челнах капитальный ремонт многоквартирных жилых домов выполнен на 75%. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

Начался ремонт улицы Гидростроителей, работать здесь будут дорожники РБР-16. На Московском проспекте работы выполнены на 64%. Движение по нему по поручению мэра Челнов Наиля Магдеева должно быть открыто к 20 августа. Специалисты МУП ПАД идут с опережением графика.

«Хотя по контракту срок выполнения работ — до середины октября, но дорога ложка к обеду, и мы должны завершить всё до 1 сентября. В августе еще можно что-то исправить и улучшить», — подчеркнул глава города.

Магдеев отметил активную и качественную работу Предприятия автомобильных дорог, сотрудники которого вместе с руководителем продолжают трудиться, несмотря на аномальную жару и выходные дни.

«По нормативу срок строительства школы — 18 месяцев. А мы строим за девять месяцев! За девять лет девять школ мы построили. Это ответ на то, как надо работать в городе. Строить качественно и быстро. Используя, а не осваивая средства», — заключил Наиль Магдеев.