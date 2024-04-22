Магдеев посочувствовал хорошему настроению доложившего о долгах за тепло в Челнах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании пожурил первого заместителя руководителя исполкома Илью Зуева за хорошее настроение в первый день после отпуска. Чиновник рассказал о просроченной задолженности жилищных организаций за тепло, однако «тактично умолчал» названия таких организаций.

По данным Зуева, в Набережных Челнах на 1 апреля просроченная задолженность жилищных организаций за тепловую энергию составила 685,5 млн рублей. За этот год просрочка составляет 79,2 млн рублей, что на 23,8 млн рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он назвал компании, которые не имеют просрочек: «Ремжилстрой», «Домико», «Строим будущее», «Татпромтек», «Уютный двор», «Центральный» и «Комсомольский». Также хорошие результаты по снижению просроченной задолженности по сравнению с прошлым годом показали «Паритет», «Жилищный фонд», «Альянсжилсервис» и «Жилищный фонд». А вот провинившихся Зуев не назвал.

«Задолженность (ее уменьшение – прим. Т-и) в 23 млн рублей — это хорошо, но, видимо, чтобы настроение с утра не портить некоторым управляющим компаниям, вы тактично умолчали [о должниках]. У вас хорошее настроение после отпуска. Мы вам сочувствуем. Но в этом плане, я думаю, кое-кому нужно было чуть-чуть, но испортить», — отметил мэр города Наиль Магдеев.

По словам мэра, многие УК умеют работать с потребителями, другие почему-то — нет. Магдеев призвал усилить финансовую дисциплину в городе.

«Тепло — это товар, за который необходимо платить. 79 млн рублей — это недокупленные трубы, задвижки и так далее — все, что пригодится зимой. Потом кому будем претензии предъявлять? Квартиросъемщики тоже несут ответственность за то, чтобы городское хозяйство было подготовлено», — сказал руководитель города.