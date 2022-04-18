Магдеев поручил ускорить ремонт инфекционной больницы в Челнах

В Набережных Челнах ведется ремонт в блоке А инфекционной больницы. Мэр города Наиль Магдеев поручил завершить все монтажные работы к осени.

«Не позднее конца октября — начала ноября все монтажные работы по блоку А должны быть выполнены с высоким качеством. Мы не знаем, как будет складываться ситуация по коронавирусу. Он не ушел, он рядом с нами. Нам нужно быть готовыми, чтобы и блок А, отремонтированный, современный, мог бы работать в рамках антиковидных мер», — отметил он.

С начала пандемии в Челнах зарегистрировано более 16,5 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Показатель составляет 3074,3 на 100 тыс. населения, что на 17,2% ниже среднереспубликанского значения.

«Количество лабораторно подтвержденных случаев осталась на уровне прошлой недели. На прошлой неделе было 170 случаев, за истекшую неделю зарегистрировали 173 случая», — пояснил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

В настоящее время работает один провизорный госпиталь, где принимаются первичные обращения.

В городе продолжается вакцинация от Covid-19. Глава Горздрава Александр Николаев сообщил, что первый компонент вакцины поставили более 293 тыс. челнинцев, второй — более 227,5 тыс. горожан.