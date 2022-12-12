Магдеев поручил усилить пропускной режим в садах и школах при проведении утренников

При проведении новогодних утренников в образовательных учреждениях Набережных Челнов нужно обеспечить безопасность детей, в том числе контролировать доступ в здания, усилить пропускной режим. Такое поручение дал мэр города Наиль Магдеев.

«Родителей должны знать в лицо, у них нужно поинтересоваться, к кому идут, с какой целью. Доступ для родителей, бабушек и дедушек в детских садах должен быть открыт. Однако необходимо исключить случаи попадания в школы и сады посторонних. Усилить пропускной режим. Исключить попадание на эти мероприятия посторонних людей с психическими расстройствами, заболеваниями», — отметил он на аппаратном совещании.

Магдеев также обратил внимание на противопожарный режим, который начнет действовать в республике с 19 декабря.

«Есть случаи по стране — „Хромая лошадь“, „Зимняя вишня“ — где заживо сгорели десятки взрослых и детей. Это горький урок. Поэтому нужно четко все обсудить, проговорить. Нет такой необходимости, чтобы в закрытых помещениях использовать бенгальские огни и прочие приспособления. Рисковать жизнью и здоровьем детей не надо», — отметил мэр.

Замруководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов сообщил, что для юных челнинцев запланировано 618 новогодних представлений, организованных работниками школ, детских садов совместно с педагогами дополнительного образования.

По инициативе Городского Совета учащихся в зимние каникулы пройдет городская благотворительная акция «Новогодняя мечта». Благодаря акции ежегодно сбываются новогодние мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция будет проведена за счет средств, полученных от проведения ярмарок солидарности и сдачи макулатуры.

В этом году на ёлках школьники смогут посмотреть спектакли русского драматического театра «Мастеровые» — «Алиса в Зазеркалье» и «Дикарь» татарского драматического театра «Авыл эте Акбай», а также дворца культуры «Камаз» — «Красавица и чудовище», дворца культуры «Энергетик» — «Новогодние приключения Буратино и Карабаса-Барабаса».