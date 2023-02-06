Магдеев поручил усилить поддержку военнослужащих во время реабилитации в госпитале

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил максимально поддержать военнослужащих во время реабилитации в госпитале, адресно оказать им помощь. На аппаратном совещании он призвал военкома района и командиров войсковых частей присоединиться к поддержке мобилизованных.

Начальнику Горздрава Александру Николаеву мэр поручил оценить состояние воинов с медицинской точки зрения. «Вы как доктор, с точки зрения профессионала, оцените состояние дел и доложите, как у них идут дела по реабилитации, как решаются вопросы, которые мы обсуждали две недели назад. В этом направлении должно быть максимальное внимание, тем более, что бойцы собираются вернуться обратно в свои войсковые части», — сказал он.

Также градоначальник поручил окружить заботой жен мобилизованных. С начала момента частичной мобилизации мамами стали восемь челнинок. На выписке им вручаются цветы и конверты по 100 тыс. рублей.

«У полной семьи есть и мама, и папа, а здесь пока папы нет. Поэтому в данном случае все мы должны выполнять роль доброго папы. Просьба: дать поручение своим коллегам из Камского детского медицинского центра особое внимание уделить деткам и их мамам. Моральной и материальной поддержкой только в день выписки мы не должны ограничиваться. Нужно продолжать их наблюдение», — обратился Магдеев к Александру Николаеву.