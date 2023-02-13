Магдеев поручил разобраться в причинах массовых отключений света в Челнах

На прошлой неделе в Набережных Челнах произошло происшествие, в результате которого несколько микрорайонов города остались без света. На аппаратном совещании первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что отключение произошло из-за замыкания на линии застройщика «РИОНИ». Мэр Автограда Наиль Магдеев поручил провести детальную проверку.

«У специализированного застройщика „РИОНИ“ в районе застройки 19-го комплекса, где возводится „Сердце города“, произошло замыкание и отключение на кабельной линии, которую они обслуживают и которую они построили, что привело к необходимости переключения наших городских линий. Сетевая компания произвела это в течение двух часов, чтобы не остались продолжительно без света 17-й, 18-й, 20-й, 21-й комплексы. Сейчас разбираемся со специализированным застройщиком, почему у них это произошло, чтобы впредь подобное не повторялось. Благодаря грамотной работе Сетевой компании удалось избежать каких-либо проблем и серьезных отключений на линии», — доложил Зуев.

Магдеев потребовал привлечь специалистов к изучению объективных причин, приведших к случившемуся, тем более что застройщик не взял на себя вину за инцидент.

«У каждого происшествия есть фамилия, имя, отчество. Есть специалисты, которые отвечают за тот или иной участок. Просто так ничего не бывает, тем более в зимний период, тем более связанное с эксплуатацией жилого фонда, объектов коммунальной инфраструктуры… Застройщики нам не должны ухудшать качество жизни. Стройка есть стройка, но никаких неожиданностей и при минусовой температуре не должно быть. Я от вас жду доклада с результатами расследования. Привлеките специалистов. Мы не против того, чтобы строили, жилье в городе нужно, оно востребовано», — заявил Наиль Магдеев.

Кроме того, на совещания Зуев отметил, что обработка городских дорог реагентами продолжается, но при необходимости. Он доложил, что использование реагентов на дорогах позволяет существенно снизить количество травмоопасных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий. Через несколько дней ожидаются снегопады, соответственно, количество работающих на дорогах машин будет увеличено.

«Я сегодня проехал в 6.00, дороги сухие. Если нет необходимости, мы не обрабатываем дороги. Если во время снегопадов необходимость была, то применяем реагенты, тем более если это влияет на безопасность движения и транспортный трафик», — заключил мэр.