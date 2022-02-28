Магдеев поручил разобраться с УК, проигнорировавшими проблемы по уборке снега с крыш

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил блоку ЖКХ проанализировать ситуацию по уборке наледи и снега на кровлях домов. Представители исполкома должны пройтись по каждой управляющей компании и разобраться с теми, кто не предпринимает меры по устранению проблемы.

«Посмотрите, как отреагировали управляющие компании на те случаи, которые имеют место быть. И не только в других городах республики. Мы видим, что и у нас такие факты были — и в прошлые периоды, и по УК „Жилкомсервис“. Управляющая компания тоже меры вовремя не предпринимает. С теми, кто не очень оперативно реагирует, нужно предметно разбираться: выезжать, смотреть, на самом ли деле работа проведена или только по отчетам. У нас по отчетам всегда всё хорошо. А когда снег или лед с крыши упадет, начинаются охи, ахи, вздохи: „Где были?! Что делали?!“ Поэтому Жилинспекция должна не только эти вопросы из кабинета лицезреть. Давайте выезжайте и смотрите», — призвал мэр.

Магдеев напомнил, что горожан ожидает три дня выходных и что неприятные моменты могут случиться в самый неподходящий момент. Проблема касается также торговых центров, развлекательных учреждений, кафе и ресторанов, бюджетных объектов. Кто-то уже всё почистил, а у других еще шапки из снега и льда, отметил мэр.

«Да, понятно, что это частный бизнес, собственность. Мы на него не претендуем и управлять не собираемся. Но люди то, наши горожане там ходят, вблизи с этой частной собственностью. Проезжая, мы видим, что еще не у всех там порядок. Некоторым до совершенства еще далеко, шапки из снега и льда. А кто-то уже всё почистил. Встаньте на любой проспект или улицу и посмотрите вокруг, Илья Сергеевич», — обратился градоначальник к первому заместителю руководителя исполкома Илье Зуеву.