Магдеев поручил провести Декаду инвалидов в Челнах «с душой и от души»

В Набережных Челнах к предстоящей декаде инвалидов подготовлен обширный план мероприятий. Мэр Автограда Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил всем ответственным лицам хорошо подготовиться к предстоящим событиям.

«Просьба ко всем управлениям и социальным службам все запланированные события и мероприятия провести с душой и от души, оказать помощь и поддержку людям с инвалидностью», — сказал градоначальник.

Какие события пройдут в Декаду инвалидов, доложил заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов. Торжественное открытие декады состоится 2 декабря во Дворце культуры «КАМАЗ» концертной программой «От сердца к сердцу».

«В концертной программе примут участие люди с ограниченными возможностями, артисты с ограниченными возможностями, творческие коллективы и исполнители города. Для гостей праздника будет организована выставка работ городского инклюзивного конкурса декоративно-прикладного творчества „Неповторимое чудо“», — сообщил спикер.

В Городском культурном центре «Эврика» в микрорайоне Замелекесье будет организован районный фестиваль самодеятельного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья».

В Набережночелнинской картинной галерее им. Гульсабиры Хакимовой пройдут шефские экскурсии по выставке «Мой узорчатый мир» Хании Гареевой, а также выставка частного собрания Зульфии Султановой и фондов картинной галереи для учащихся и воспитанников коррекционных школ, реабилитационных центров города.

В Музее истории города состоится акция «От сердца к сердцу», Музей экологии проведет экскурсии по выставкам «Минералы. Тайны и таинства» и «Зеленая лаборатория планеты».

Учреждениями культуры запланированы выездные мероприятия в Центр лечебной педагогики «Чудо-дети», реабилитационный центр для инвалидов «Изгелек» и другие социальные учреждения города.

Помимо этого, в проведении декады активное участие примут спортивные учреждения города: сегодня в «Олимпийском» пройдет Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья Автозаводского района по таким видам спорта, как дартс, армспорт, шашки.

6 декабря состоится второй открытый турнир по баскетболу на колясках. В соревнованиях примут участие команды городов Ижевск и Набережные Челны. 8 декабря в спортивном комплексе «Витязь» пройдет традиционная «Городская Спартакиада инвалидов-2022» и «Веселые старты» среди учащихся коррекционной школы №69.

Для детей реабилитационного центра «Солнышко» будет организована экскурсия по конноспортивной школе «Тулпар», катание на пони и лошадях.

«Любителей хоккея, людей с ограниченными возможностями здоровья, приглашаем на просмотр игр Первенства Приволжского федерального округа в Ледовом Дворце», — пригласил замруководителя исполкома.