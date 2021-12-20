Магдеев поручил подготовить программу по решению кадровой проблемы в Челнах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев до середины января 2022 года поручил подготовить программу решения кадровой проблемы в Автограде. Такое заявление он сделал на аппаратном совещании в мэрии.

Магдеев заметил, что и в муниципальных предприятиях, организациях, учреждениях, подведомственных муниципалитету наблюдается дефицит кадров.

«Вопрос обеспечения кадрами не сегодня возник, и не вчера. Это серьезный вызов для дальнейшего развития экономики. Новые кадры нужны не только на „КАМАЗ“, но и в муниципалитет», — отметил Магдеев.

Мэр призвал обратить внимание на ресурсные центры, в том числе на нехватку мастеров производственного обучения и уровень заработной платы.

«Мы видим и знаем пути решения этой проблемы. Можно создать ресурсный центр, найти мастеров производственного обучения, но если на предприятии нет достойной зарплаты, никто там работать не будет! Я не раз говорил и повторяю — платить нужно достойную заработную плату, тогда и интерес у людей появится», — подчеркнул мэр.

Градоначальник также напомнил, что Набережные Челны является крупным промышленным центром не только республики, но и всей страны. «Мы должны развиваться дальше, наращивать объемы производства, производительность труда, выпускать больше продукции», — подчеркнул мэр.

В качестве успешного примера Магдеев обозначил мероприятия, направленные на снижение безработицы в городе и попросил усилить работу в данном направлении.

«Республика выделяет грант на каждого приезжающего высококвалифицированного медицинского сотрудника 800 тыс. рублей. Мы дополнительно выделяем 200 тыс. рублей. Это яркий пример того как Министерство здравоохранения Татарстана и муниципалитет решает общую задачу», — сказал градоначальник.

На сегодняшний день уровень безработицы в Набережных Челнах составляет 0,41%. На учете в кадровом центре «Работа России» в качестве безработных зарегистрированы более 1,1 тыс. человек. С начала года в кадровый центр в целях поиска работы обратились 11 107 граждан, трудоустроились 8 953 человека. В базе данных кадрового центра имеется почти 9 тыс. вакансий.