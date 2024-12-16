Магдеев поручил организовать круглосуточную уборку снега в Челнах

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил организовать круглосуточную уборку снега в городе. По его словам, ситуация требует дополнительных усилий, чтобы активно заниматься уборкой дворовых территорий.

Мэр отметил, что техника и люди есть, «работа должна быть организована круглосуточно». Он добавил, что в городе есть управляющие компании, которые почти круглосуточно организовывают эту работу.

«Есть положительные примеры, когда благодарят дворников, но есть и отрицательные — к управляющим компаниям. По итогам года мы дадим оценку действиям управляющих компаний и тем, кто не выполняет свои обязательства перед жителями. Результат будет известен», — сказал мэр.

Первый замруководителя исполкома Илья Зуев отчитался, что сегодня в Набережных Челнах работают более 150 единиц техники и 78 дорожных рабочих, 112 единиц техники — у управляющих компаний, во дворах трудятся 999 дворников. В парке культуры и отдыха задействовано более 30 единиц техники и 87 дорожных рабочих.