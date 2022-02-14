Магдеев поручил главам районов следить за «собачьей жизнью четвероногих друзей»

В Набережных Челнах в территориальный отдел Роспотребнадзора стали поступать жалобы об укусах бродячими собаками. О случаях сообщают работники предприятий БСИ, Стройбазы, а также горожане в садовых товариществах в Тукаевском районе.

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев посоветовал властям города усилить работу по отлову бродячих собак. «Учитывая, что у животных наступает специфичный период гона, они начинают сбиваться в стаи, я прошу все соответствующие службы обратить внимание на активизацию работы по отлову безнадзорных животных и на соблюдение правил выгула домашних, — призвал Бариев на утренней планерке.

В свою очередь мэр Наиль Магдеев поручил главам районов следить за «собачьей жизнью наших четвероногих друзей».

«Главы районов, я к вам обращаюсь! Все эти неприятности происходят на ваших территориях. Принимайте превентивные меры, чтобы у вас потом не было грустного вида и повода для объяснений», — отметил градоначальник.

Бездомными животными занимается «Дирекция городского хозяйства». За прошлый месяц было отловлено более ста таких животных.

«В особый, не в особый период, — нужно работать в плановом режиме. Чтобы четвероногие друзья не доставляли неудобств жителям нашего города. Соответствующая спецслужба, финансовые ресурсы из бюджета, контактные телефоны — все есть. Главы районов вместе „Дирекцией городского хозяйства“ должны не только по обращениям работать, но и сами все видеть, принимать превентивные меры», — поручил мэр.

Магдеев отметил, что в Набережных Челнах уже были инциденты с бродячими собаками. В районе железнодорожного вокзала собаки тогда напугали ребенка. «Ладно, без последствий! — Отметил градоначальник. — Места массового скопления четвероногих друзей нужно внимательным образом отслеживать».

Мэр также напомнил, что в Челнах будет построен новый приют для животных. Сейчас он пока на стадии проектирования. «Есть определенные планы, чтобы обезопасить жителей нашего города. Идет проектная и предпроектная работа. Мы выделяем определенные финансовые ресурсы, чтобы эту проблему решить. Она непростая и не сразу решаема проблема», — уточнил Магдеев.