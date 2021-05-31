Магдеев попросил директоров предприятий общаться с подростками при приеме на работу

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил руководителей промышленных предприятий, на которые трудоустраиваются подростки во время каникул, лично пообщаться с подрастающим поколением.

«Это важный момент для любого школьника, который впервые стал работать ”за деньги„. Надо, чтобы он запомнился», — сказал глава города.

Трудоустройство 2400 школьников обойдется бюджету в 10 млн рублей. Это позволит детям получить по 5694 рубля за месяц работы в режиме двухчасовой смены. Заявки на трудоустройство подростков подали такие предприятия, как Картонно-бумажный комбинат, Прессово-рамный завод, ПО «Начало», «Челны-хлеб» и другие.

«Я помню свой первый рабочий день, как будто это было вчера. Проснувшись в 6 часов утра, мы пошли на птицефабрику. Директор предприятия пригласил нас, детей, к себе в кабинет, с каждым лично познакомился, пожелал доброго трудового дня, после чего нас повели в столовую и накормили, а потом выдали перчатки, абсолютно новые. Так началась моя трудовая биография. Я полагаю, что директор предприятия отчетливо понимал, какой важный момент наступил в жизни подростков, и попытался внести в него элемент торжественности. Я бы попросил руководителей челнинские компаний отнестись к трудоустройству школьников с такой же ответственностью. Чтобы не испортить им впечатление. Ведь хороший старт — залог большего трудового будущего», — отметил Магдеев.