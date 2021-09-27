Магдеев: Уровень безработицы в Набережных Челнах вернулся к доковидным показателям

Сегодня в Набережных Челнах в качестве безработных зарегистрировано 1 347 граждан. Всего с начала года по поводу поиска работы обратились 9 558 человек. Данные на аппаратном совещании озвучила замруководителя кадрового центра «Работа России» Жанна Хайрова.

«Уровень регистрируемой безработицы в Набережных Челнах составляет 0,48%. Уровень регистрируемой безработицы по Республике Татарстан в настоящее время составляет 0,82%. Сегодня в базе данных кадрового центра имеется 9 266 вакансий. 1 147 предприятий города зарегистрированы на портале „Работа в России“. С начала года трудоустроено 7 469 человек», — отметила докладчик.

Также Жанна Хайрова отметила, что 1 октября в рамках декады пожилых людей состоится ярмарка вакансий, где ведущие предприятия города предложат вакантные места для представителей «серебряного» возраста.

«Мы практически вернулись по показателям занятости в доковидный период. У нас тогда было 0,45% — один из самых низких показателей в республике по безработице. Сегодня 0,48%. Это говорит о допандемийном уровне и восстановлении экономики города, о том, что работа есть: на любой вкус и квалификацию. Это очень важно. Ярмарки вакансий также необходимо проводить, это очень полезно для жителей города», — отметил Наиль Магдеев.