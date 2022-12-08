Магдеев перечислил новогоднюю премию супругам мобилизованных земляков

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев перечислил 100 тыс. рублей супругам мобилизованных земляков, которые уже родили ребенка или находятся в положении, и призвал других депутатов Горсовета последовать его примеру. На учете в женской консультации Автограда числятся 28 жен призванных из запаса.

«Из 28 женщин, которые получают 100 тыс. рублей, я могу сказать, что 100 тыс. и мои. Это, может быть, небольшие деньги. Но я получаю заработную плату и считаю, что премия, которую мне, может быть, дадут к Новому году, пойдет именно на помощь. Та семья — такая же, как и моя семья — нуждается в поддержке», — сказал Магдеев.

Мэр отметил, что рождение ребенка — хорошее событие для семьи, для мамы и папы, но женщина выходит из роддома, а муж ее находится в зоне специальной военной операции.

«И поэтому наша задача ее поддержать, и не только красивыми словами и красивыми подарками. Когда 100 тыс. рублей даешь, это лучше всяких слов работает. Мы вручаем деньги и говорим: „Это наша поддержка“», — уверен глава города.

Эти средства выделяются не из бюджета. «Вы, наверное, заметили, что в бюджете этих денег нет. Мы работаем с нашими партнерами, предприятиями, организациями, учреждениями. У нас есть городской фонд, куда мы перечисляем деньги, в том числе и личные», — пояснил Наиль Магдеев.