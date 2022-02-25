Магдеев ответил перед Миннихановым за парки: «Выводы сделаны, в том числе кадровые»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отчитался перед Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым по ситуации в общественных пространствах города. Летом прошлого года руководитель республики подверг критике состояние благоустроенных объектов в регионе, в том числе в Автограде.

На итоговой сессии Магдеев заявил, что прямая обязанность муниципалитета — поддерживать чистоту и порядок, а граждан — бережно относиться к новым благоустроенным дворам и общественным пространствам.

«К сожалению, в прошлом году к нам были серьезные замечания и справедливая критика в этом вопросе. Выводы сделаны самые серьезные, в том числе и кадровые. Необходимо в дальнейшем исключать из нашей работы такие факты. Благоустройство территории города направлено на то, чтобы создавать и поддерживать городскую среду в функциональном, экологичном и эстетичном состоянии», — отметил мэр.

В прошлом году было завершено благоустройство парка Гренада и бульвара Юных ленинцев. В этом году планируется начать работы в Прибрежном. Горожане принимают активное участие в обсуждении парков и набережных, площадей и бульваров, подчеркнул мэр. «Эти пространства очень востребованы у жителей, работу будем продолжать», — сказал он.

Также в 2022 году предстоят работы по благоустройству дворовых территорий по президентской программе «Наш двор». В 2020 и 2021 годах было обновлено 219 объектов, в этом году планируется ремонт 147 дворов.