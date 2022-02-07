Магдеев об уборке снега в Челнах: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги»

Задачей номер один на этой неделе в Набережных Челнах остается уборка снега — об этом на аппаратном совещании заявил мэр Автограда Наиль Магдеев. Также он поручил усилить работу по очистке козырьков и крыш от снега.

«Есть факты схода снега на автомобили. Возникает вопрос, как можно так близко парковаться к жилому дому, что автомобиль получил повреждения. И вопрос к управляющей компании, как происходит так, что снег со льдом повреждает личный транспорт и может нанести увечья гражданину или ребенку?» — отметил градоначальник.

Он напомнил, что высота снежного покрова в этом году в два раза больше, чем в прошлом. «Снегопады будут, февральские бураны и метели у нас еще впереди, поэтому большая работа предстоит, немалые затраты, Илья Сергеевич. Город должен быть убран», — отметил Магдеев, обращаясь к первому замруководителя исполкома Илье Зуеву.

Первый замруководителя исполкома Илья Зуев доложил, что в круглосуточном режиме на дорогах работает 110 единиц снегоуборочной техники и 90 рабочих. С начала года выполнено 23 тыс. рейсов, вывезено более 300 тыс. кубометров снега. Уборку дворов осуществляют управляющие компании, работают 1200 дворников, привлекается более 130 единиц снегоуборочной техники.