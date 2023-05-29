Магдеев об ароматах с птицефабрики в Челнах: «Так жить нельзя!»

Неприятный запах образовался в результате действий агрофирмы «Кама». 26 мая работы по вывозу птичьего помета были приостановлены

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Неприятный запах вызвал справедливый гнев»

Глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизар Бариев на утренней планерке сообщил, что источником неприятного запаха стал агропромышленный комплекс «Кама».

«Ажиотажный на прошлой неделе случай — загрязнение атмосферного воздуха, которое привело к взрывному характеру обращений, — это неприятный запах, который образовался в результате действий агрофирмы „Кама“. Там был вывоз птичьего помета. У населения это вызвало справедливый гнев — были нарушены комфортные условия проживания», — сообщил главный санврач города.

Он пояснил, что экологические службы с помощью квадрокоптера смогли определить источник запаха.

«Сейчас проводятся процессуальные действия, по результатам которых будет доложено отдельно. Руководителям хозяйств предложат другую схему дислокации этих грунтов», — доложил Бариев.

Ильгизар Бариев: «Расследование проведем, меры будут приняты» Фото: nabchelny.ru

Санврач уточнил, что 26 мая работы по вывозу отходов были приостановлены. Действия сотрудников агрофирмы будут еще раз проанализированы, чтобы минимизировать негативное воздействие на жизнь горожан.

«Расследование проведем, меры будут приняты. Постараемся сделать так, чтобы вместе с Россельхознадзором и экологическими службами подготовить такую схему, которая позволила бы исключить дискомфорт наших горожан», — отчитался Бариев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев прокомментировал неприятный инцидент, отметив, что такие случаи в городе периодически повторяются.

«Мы с уважением относимся к сельскохозяйственным предприятиям, которые выпускают нужную и важную продукцию для жителей нашего города, в том числе предприятие „Кама“. Понимаем, насколько непростой и тяжелый труд в сельском хозяйстве. Но при этом агропромышленный комплекс должен проявить уважение к жителям полумиллионного города. Так жить нельзя! И поступать так тоже нельзя. Тем, кто работает с отходами животноводства и птицеводства, нужно иметь чувство ответственности», — отреагировал градоначальник.

Наиль Магдеев: «Агропромышленный комплекс должен проявить уважение к жителям полумиллионного города. Так жить нельзя! И поступать так тоже нельзя» Фото: nabchelny.ru

Он подчеркнул, что необходимо организовать места складирования отходов так, чтобы они не мешали жизнедеятельности города.

«Мы с вами уже общались на эту тему несколько дней назад, когда появился неприятный запах в городе», — отметил Магдеев и обратился к главе исполкома Фариду Салахову с поручением провести разговор с руководителями «Камы».

«Нужно найти общий язык. Проведите процессуальные действия в части привлечения к ответственности. Думаю, что надо на партнерских отношениях договориться, чтобы больше такого не было. Это касается и наших других сельскохозяйственных предприятий, расположенных на границе городского округа Набережные Челны. Внимательно надо посмотреть, где что кто складирует. Территория Тукаевского и близлежащих районов позволяет складировать отходы животноводства чуть дальше от границы Набережных Челнов. Нужно попросить, договориться, предупредить. Крайне неприятно было несколько дней ощущать всем нам этот запах. Этот случай должен быть последним в наших взаимоотношениях с сельскохозяйственными предприятиями», — заключил Магдеев.

Главный санврач Челнов доложил, что к приему детей все готово, персонал учреждений заканчивает медицинские исследования Фото: © «Татар-информ»

«Родители доверяют нам самое дорогое, что у них есть»

Далее руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизар Бариев поднял тему летней оздоровительной кампании — 2023. Так, в конце этой недели в Набережные Челны приедут отдыхать дети из новых регионов России, они разместятся в оздоровительном лагере «Саулык».

Главный санврач Челнов доложил, что к приему детей все готово, персонал учреждений заканчивает медицинские исследования, включая ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию. У персонала исследованы медицинские книжки, некоторые из них возвращены на доработку.

«В преддверии летней оздоровительной кампании мы провели экспертизу всех пришкольных лагерей, загородных учреждений. Все прошли экспертизу, имеются положительные заключения на право работать», — отметил он.

В дальнейшем сотрудники Роспотребнадзора совместно с прокуратурой города намерены осуществлять профилактические визиты в места отдыха детей, добавил Бариев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев обратил внимание, что к персоналу должны быть самые высокие требования, а особенно к пищеблокам детских оздоровительных лагерей.

«Просьба к вам, вашим коллегам самым тщательным образом провести проверку, чтобы никаких неожиданностей не было. Все, что касается жизни и здоровья детей, — никаких мораториев быть не может. Да, понятно, что в других сферах жизнедеятельности сегодня действует мораторий, в определенной мере это правильно. Но мы знаем, что некоторые не совсем сознательные руководители начинают этим злоупотреблять и баловаться. Родители доверяют нам самое дорогое, что у них есть. И должны быть уверены, что здоровье их детей в надежных руках», — поручил он.

Абузар Нугуманов доложил, что к летнему сезону в Набережных Челнах готовятся три пляжа Фото: nabchelny.ru

«Городской пляж пока не прошел экспертизу. Я просил бы подсуетиться»

Продолжая тему летнего отдыха, санврач Ильгизар Бариев поторопил власти с получением разрешительных документов на городской пляж. Им пока нельзя пользоваться официально.

«Хотел бы обратить внимание наших служб на пляжи и рекреационные зоны — стоит действительно благоприятная погода. К сожалению, городской пляж пока не прошел экспертизу. Я просил бы подсуетиться, провести все необходимые действия и получить соответствующие разрешительные документы», — сказал он.

Руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Абузар Нугуманов доложил, что к летнему сезону в Набережных Челнах готовятся три пляжа: городской имени Табеева, «Су Анасы» на улице Центральной и «Добрый ветер» на улице Раскольникова. Кроме того, появится новая водная локация — планируется оборудовать место массового отдыха у спортивной школы «Навигатор» («Рэхэт Beach»).

Докладчик уточнил, что до 2023 года в Набережных Челнах действовал всего один пляж имени Табеева, чего было явно недостаточно. Поэтому по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова на оборудование пляжей выделены деньги.

Нугуманов также обратил внимание, что на территории города имеется семь «диких» мест для купания, которые являются зонами риска. Небезопасными являются пляжи на Мелекеске у Колокольного моста и около санатория «Жемчужина», а также ряд мест на реках Кама и Шильна.

«Пляж — это общественное место, к этому должно быть пристальное внимание. Внимательно смотрим и реагируем. Это касается не только купания, но и маломерных судов. Иметь такую водную артерию — это благо для города. Нужно, чтобы это благо не сработало против нас», — подчеркнул мэр Наиль Магдеев.

«В 2021 году утонуло двое детей и в 2022-м тоже двое. Это же трагедия»

Докладывая о подготовке к купальному сезону, Нугуманов привел печальную статистику: в Набережных Челнах увеличилось количество погибших на воде. Так, в 2022 году утонуло 7 человек, из них двое детей в возрасте 14 лет. Это на 15% больше аналогичного периода предыдущего года (в 2021-м — 6 человек, в том числе двое детей).

Спикер отметил, что в целом по Татарстану в 2022 году число погибших на водоемах уменьшилось. Всего в республике утонуло 86 человек, из них 9 детей (в 2021-м — 94 человека, из них 8 детей), спасено 105 человек, из них 11 детей.

«Данный вопрос приобретает особую значимость с началом купального сезона и каникул учащихся. В 2023 году в Набережных Челнах происшествий пока не зарегистрировано», — доложил он.

Мэр Наиль Магдеев попросил коллегу «постучать три раза по дереву», чтобы печальные случаи на воде больше не повторялись.

«В 2021 году утонуло двое детей и в 2022-м тоже двое. Это же трагедия и для взрослых, и для детей», — отметил градоначальник.

Для обеспечения безопасности инспекторы провели на пляжах и в необорудованных местах для купания 3,5 тыс. бесед с 29 тыс. горожанами, распространили более 5 тыс. памяток и листовок.

Для контроля за маломерными судами в прошлом году проведено 277 патрулирований и 6 рейдов. «При проведении патрулирований и рейдов привлекались сотрудники отделов полиции, спасатели ЗПСО, рыбнадзор, представители СМИ, ОСВОД, внештатные сотрудники ГИМС и работники администраций районов города», — сообщил Нугуманов.