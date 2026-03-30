Магдеев о выходе на тонкий лед: «Видимо, килограмм рыбы дороже человеческой жизни»

В Набережных Челнах на аппаратном совещании под руководством мэра Наиля Магдеева обсудили готовность городской инфраструктуры к периоду активного таяния снега и возможным паводковым рискам. С докладом выступил начальник управления городского хозяйства Руслан Вильданов.

Как сообщил Вильданов, в городе продолжается работа по обследованию и приведению в нормативное состояние ливневой системы. На сегодняшний день проверено почти 13 тыс. из 16,5 тыс. колодцев, выявленные аварийные участки устранены. Полностью завершить работы планируется до конца апреля.

Мэр подчеркнул, что в этом году погодные условия позволяют ускорить подготовку к паводковому периоду. В ближайшие дни ожидается повышение температуры, что приведет к увеличению объема талых вод. «Эта неделя будет решающей», – отметил Магдеев, поручив коммунальным службам действовать максимально оперативно.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам безопасности на водоемах. Глава города жестко высказался о случаях выхода людей на лед, несмотря на риски. «Видимо, килограмм рыбы дороже человеческой жизни. Поэтому эту работу нужно проводить. Ваши люди должны быть не от случая к случаю, а круглосуточно там находиться. Предупреждать, профилактировать. А может быть, пора уже и наказывать? Я далек от мысли, что можно наказывать, но вот вы удивляетесь потом, будете совсем по-другому удивляться, будем удивляться вместе, если, не дай бог, что случится. На памяти же случай, когда отец и сын утонули на нижнем бьефе», – заявил Магдеев.

По его словам, все ответственные службы должны усилить профилактическую работу и контроль в опасных зонах.

Также на совещании обсудили состояние потенциально проблемных участков. В городе установлены дополнительные стационарные насосы, проведена проверка оборудования, организовано круглосуточное дежурство бригад. Под контролем остаются территории садовых товариществ и участки вблизи гидротехнических сооружений.

Кроме того, мэр поручил усилить работу по очистке территорий муниципальных учреждений – школ, детских садов, домов культуры и спортивных объектов. Речь идет о своевременной уборке снега, расчистке ливнеприемников и недопущении подтоплений, в том числе подвальных помещений.

Как подчеркнули на совещании, ключевая задача на текущий период – минимизировать последствия зимы и обеспечить беспрепятственный отвод талых вод. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности и продолжают работу в круглосуточном формате.