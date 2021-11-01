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Общество
1 ноября 2021  15:13
Эльза Кузнецова

Магдеев о восстановлении экономики в Челнах: «Мы видим это по количеству занятых»

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании в мэрии заявил о восстановлении экономики в городе. Градоначальник отметил, что уровень безработицы заметно снизился. 

«Несмотря на определенные трудности, связанные с пандемией, экономика города восстанавливается. Мы это видим по количеству занятых, по исполнению городского бюджета. Это позитивные моменты в жизнедеятельности нашего города», — сказал мэр.

Директор Центра занятости Татьяна Быданова сообщила, что с начала года в кадровый центр «Работа в России» обратилось 10 384 человека. На сегодняшний день в качестве безработного зарегистрировано 1 267 человек. Уровень безработицы составляет 0,45, по Республике Татарстан этот показатель равен 0,74. 

По словам докладчика, в кадровом центре имеется 9,5 тыс. вакансий, 1 203 предприятия зарегистрированы на портале «Работа в России». С начала этого года было трудоустроено более 8 тыс. человек, 536 человек — в октябре. На пособия по безработице израсходовано 135,5 млн рублей.

«По цифрам 0,45 я вижу, что мы вернулись к допандемийному уровню безработицы. Напряженность на рынке труда снизилась», — отметил Магдеев.

#набережные челны #Коронавирус
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