Магдеев о трагедии с ребенком в Тетюшах: «Это из-за безответственного отношения»

На днях в Тетюшском районе Татарстана десятилетний ребенок погиб, провалившись в колодец. На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал ответственные службы за «безалаберное» и «безответственное» отношение к своей работе.

«Ребенка не вернешь, это трагедия. Это [произошло] из-за безалаберного и безответственного отношения к своим обязанностям тех, кто должен был эти работы выполнять. Тем более, обращения были, как пишут в СМИ. Если еще и люди обращаются, какие там могут быть сутки! В течение часа, просто бегом это всё должно проверяться, устраняться», — отметил он.

По мнению главы Автограда, профильные службы должны проявлять пристальное внимание к жизни и здоровью людей.

«Что-то может подождать. Но то, что связано с безопасностью людей, особенно детей... Они же лазят и ходят там, где взрослые не ходят. Любознательные же. Я внимательно читал, как ребенок попал на территорию неработающего завода. Это мальчишки — и мы в детстве были любознательные. Лазали там, где запрещали, и по гаражам, и по кровлям, на то оно и детство, на то и мальчишки. Но это не должно быть связано с опасностью для жизни. Внимательным образом посмотрите, еще раз предупреждаю!» — прокомментировал трагедию Магдеев.

Всю предстоящую неделю в Татарстане ожидаются снегопады, метели, заносы. Мэр поручил привлечь дополнительную снегоуборочную технику для очистки дорог и вывоза снега. «Хоть завтра календарная зима заканчивается, но она нас не отпускает еще пока, закрываются федеральные трассы в эти дни, поэтому дорожная ситуация оставляет желать лучшего», — заключил он.

По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело, а прокуратура Татарстана начала проверку. Выяснилось, что ребенок упал в очистные сооружения неработающего промышленного предприятия с высоты трех метров. Скорее всего, смерть его была страшной: он замерз в ледяной воде, оказавшись в цементном мешке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что исполком Набережных Челнов дал день управляющим компаниям на очистку от снега и наледи крыш и козырьков подъездов.