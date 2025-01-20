Магдеев о строительстве жилья в Челнах: «Рынок пока стагнирует»

Рынок жилья в Набережных Челнах «пока не в очень хорошем состоянии». Такое заявление на аппаратном совещании сделал глава города Наиль Магдеев, комментируя доклад о развитии строительной отрасли по результатам 2024 года.

«Рынок жилья пока стагнирует. Поживем — увидим. Безусловно, это отражается и на всех строительных организациях, и на всем строительном комплексе города», — отметил мэр.

Объем продаж жилья в Набережных Челнах за прошлый год составил более 19 млрд рублей. В 2023 показатель был на уровне 29,8 млрд рублей. «В 2024 году спрос на рынке жилья был снижен. Это связано с уменьшением льготных ипотечных программ, повышением стоимости квадратного метра жилья. Цена варьируется от 110 до 200 тыс. рублей за квадратный метр. Средняя стоимость за „квадрат“ — 150 тыс. рублей», — привел данные из доклада заместитель руководителя исполкома Мансур Фаттахов.

По информации спикера, сегодня в городе 23 застройщика возводят жилые микрорайоны «Дружный», «Вивальди», «Новые просторы», «Высота 45», «Новое Побережье», «Компас», «Новый», «Авиатор», жилые комплексы «Междуречье», «Автозаводец», «Притяжение», «Премьер-квартал на Набережной», «Озеро», «Челны Сити»; «Отражение», «Виноградный» «Замелекесье», «Перспектива», «Лазурный», «КАМА», «Гулливер», «Панорама», «Родники» и другие. Всего строится около 60 многоквартирных домов с общей площадью жилья 674,3 тыс. кв. метров.

В прошлом году в городе было введено 222,6 тыс. «квадратов» жилья. Это коммерческое жилье — 20 домов на 3028 квартир, три жилых дома (63/14, 69/17, 69/18) по программе «Социальная ипотека» на 510 квартир, два арендных жилых дома (78/01 и 78/03) для сотрудников ПАО «КАМАЗ» на 358 квартир, по линии индивидуального жилищного строительства — 41 тыс. «квадратов».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах построят новую школу.