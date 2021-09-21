Магдеев о строительстве пятой горбольницы: «Мы приступаем к реализации крупного проекта»

В Набережных Челнах приступают к реализации нового корпуса горбольницы №5. На проектирование медучреждения было выделено 70 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Мы приступаем к реализации нужного и важного в жизни каждого челнинца проекта. Нам безусловно нужна новая пятая горбольница. Мы же не можем оказывать высококвалифицированную необходимую медицинскую помощь в бывшем здании малосемейного общежития, которое сейчас приспособлено под больницу. Без федеральной поддержки и финансов Республики Татарстан реализовать такой сложный проект будет сложно», — отметил докладчик.

«Последние решения, которые приняты по моей просьбе в ходе визита к Президенту Республики Татарстан: выделено финансирование в размере 70 млн рублей на проектирование нового корпуса», — сказал мэр.



Ранее в городе был реализован еще один крупнейший проект — сейчас все жители Закамья (а это более 1 млн человек) получают высококвалифицированную помощь в новом онкологическом диспансере в Набережных Челнах. «Корпус онкологии, который был построен с нуля за 2,5 года, подтверждение тому, что мы обещали выполнить этот проект, и этот проект сегодня работает», — добавил мэр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 80 выпускников медколледжей РТ устроились на работу в горбольницу №5 Набережных Челнов.