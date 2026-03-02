Магдеев о рисках половодья: «Есть места подтоплений, подготовку нужно начинать заранее»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил подготовиться к раннему половодью. По прогнозам, лед на реках этой весной сойдет на 10 дней раньше обычного – примерно 10–15 апреля.

«Ранняя навигация и таяние снега принесет определенные проблемы. Есть места подтоплений, в их числе СНТ «Бережок». Не откладывая нужно приступить к предварительной работе», – подчеркнул Наиль Магдеев.

Вывоз снега в городе ведется активно. Если в прошлом году дорожники вывезли 26 тысяч кубометров снега, то в этом уже более 40 тысяч кубометров.