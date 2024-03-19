Магдеев о рекордной явке: «Челнинцы сдали важный политический экзамен на отлично»

В голосовании за Президента РФ приняли участие 331 425 из примерно 391 тыс. избирателей, проживающих на территории Набережных Челнов, или 84,66%. На избирательных участках Автограда стояли очереди, чтобы проголосовать. О том, как прошли выборы, на аппаратном совещании рассказал мэр Наиль Магдеев.

«Это рекордный показатель для нашего города и хороший показатель среди муниципальных округов Республики Татарстан. За этими сухими цифрами стоят важные для нашего города вещи. Это высокая гражданская ответственность, истинная любовь к нашей Родине, где мы родились, где нас научили созидать. Высокий показатель явки говорит о том, что жители нашего города — истинные патриоты. Челнинцы сдали важный политический экзамен на отлично», — заявил глава Автограда.

Более 85% голосов среди горожан набрал действующий Президент РФ Владимир Путин. Магдеев назвал такой результат «убедительной победой».

«За достойного кандидата страны голосовали молодожены, люди преклонного возраста. Мы еще раз показали сплоченность, единение, высокую гражданскую ответственность, патриотизм. Это не высокопарные слова, а ежедневная работа. Когда встал с дивана в выходные, взял паспорт и проголосовал за кандидата, который тебе нравится», — поделился своим пониманием ситуации он.

Отдельно Наиль Магдеев отметил работу иностранных наблюдателей. Он заметил, что они высоко оценили процесс выборов в Набережных Челнах. Все те задачи, которые были поставлены перед территориальными и участковыми избирательными комиссиями, были выполнены в полном объеме и без замечаний. Инцидентов, которые наблюдались в ряде регионов, в Челнах не возникло.

По итогам обработки 100% протоколов УИК на выборах Президента России действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей, а занявший третье место Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%. За представителя ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 3,20% избирателей. В Татарстане нынешний Президент по итогам обработки 100% протоколов набрал 88,74% голосов. Официальные результаты ЦИК РФ планирует представить 21 марта.