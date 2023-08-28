Магдеев о приобщении школьников к труду: «Все мы мыли доску, полы, не переломились же»

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Детей с ранних лет необходимо приобщать к общественно-полезному труду в школе. В преддверии нового учебного года мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал нововведения в образовательном процессе, о которых ранее на августовской конференции сообщил министр образования РТ Ильсур Хадиуллин.

«Слава богу, появились поправки в Федеральном законе. Сколько лет нужно было всему нашему государству и сообществу, чтобы понять, что детей нужно со школы приобщать к общественно-полезному труду», — заявил Магдеев на деловом понедельнике.

По его словам, сейчас ребенку разрешается дать тряпку, чтобы он помыл доску. А для того, чтобы ребенок мог помыть доску до сегодняшнего дня, нужно было получить «высочайшее согласие родителей».

«Ну что это такое? Какую глупость придумали наши реформаторы-государственники в образовании. Стыд и позор. Все мы мыли доску, полы, дежурили в классе. Не переломились же. Навыки приобрели — как мыть полы», — поделился руководитель города.

Градоначальник также рассказал, что в его семье всегда дети мыли полы. Они с братом по очереди выполняли эту домашнюю обязанность.

«Потом удивляемся, почему дети не умеют ничего делать. Родители еще потом разбираются, как его чадо заставляют мыть доску. Потому что мы „яжмама“, „яжпапа“. „Как это мое чадо, он же личность, может мыть школьную доску?“ Еще и некоторые родители потом приходят, разбираются», — обрушился Магдеев с критикой на чрезмерно опекающих своих детей родителей.

Магдеев напомнил, что в этом году в челнинские школы впервые пойдут более 70 тыс. первоклассников. «С умилением все мы на них смотрим, иногда ранец больше самого первоклассника», — отметил он.