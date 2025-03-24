Магдеев о помощи СВО: «Глаз не должен замыливаться, спецоперация продолжается»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании подчеркнул важность продолжения работы по оказанию поддержки участникам СВО.

В апреле планируется сформировать и отправить очередную партию шефской помощи воинским частям. По словам Магдеева, уже есть определенные подвижки в этом направлении, и работа с предприятиями, организациями и учреждениями продолжается. Он напомнил, что ранее поручалось выполнить запросы командиров и их должны реализовать.

Отдельно он отметил инициативу главы Комсомольского района Ленара Ахметзянова, который вместе с коллегами и представителями общественности района отправил очередную партию гуманитарной помощи. Магдеев призвал другие районы города, в том числе Центральный и Автозаводский, также активнее участвовать в этой работе.

«Мы знаем, где служат наши ребята, есть обращения от военнослужащих, призванных из Набережных Челнов. Поэтому, помимо общей координации, важно поддерживать наших бойцов на уровне районов. В городе есть неравнодушные люди, депутаты Госсовета Татарстана и Городского Совета, представители бизнеса, которые готовы помогать», – отметил мэр.

Он привел в пример предпринимателя Сергея Рачкова, который на свои 10 млн рублей приобрел необходимое оборудование для военных. Этот случай, по мнению Магдеева, является примером истинного патриотизма, когда человек не только занимается бизнесом, но и осознает свою гражданскую ответственность.

Мэр подчеркнул, что поддержка бойцов должна быть системной. В этой работе участвуют не только бизнесмены, но и простые горожане, которые плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь. Он отметил, что на передовой необходимо все – от продуктов питания до дронов и автомобилей.

«Глаз не должен замыливаться. Спецоперация продолжается, а значит, наша поддержка должна быть постоянной. Нужно находить время и возможности, чтобы быть рядом с нашими бойцами», – заключил Магдеев.