Магдеев о поездках на СВО: Считаю своим долгом выезжать и передавать помощь из рук в руки

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в ходе делового понедельника сообщил о результатах рабочей поездки в зону специальной военной операции и подчеркнул высокий моральный дух российских военнослужащих, в том числе выходцев из автограда.

По его словам, в зоне СВО находятся представители не только Набережных Челнов, но и практически всей Республики Татарстан, а также других регионов России.

«Мы общались и с рядовыми военнослужащими, и с офицерами, и с руководителями более высокого ранга. У всех высокий моральный дух», – отметил он.

Магдеев также передал слова благодарности от военнослужащих жителям города за постоянную поддержку. «Слова благодарности и признательности жителям города Набережные Челны за существенную помощь и поддержку, которую жители Автограда в течение этих лет собирают, формируют и направляют в зону специальной военной операции», – сказал мэр.

Он подчеркнул, что считает своим профессиональным и человеческим долгом лично выезжать в зону СВО и передавать помощь адресно.

«Я считал и считаю своим профессиональным, человеческим долгом самому лично выезжать туда, причем регулярно это делать, из рук в руки передавать адресно нашу шефскую помощь», – заявил Магдеев, добавив, что это позволяет исключить сомнения в доставке грузов до адресатов.

В рамках последней поездки, по его словам, военнослужащим были переданы 12 автомобилей КАМАЗ, полностью загруженных необходимыми грузами, а также более десяти единиц транспорта – от УАЗов до легковых автомобилей, предназначенных для перевозки оборудования и снаряжения на линии боевого соприкосновения.

Мэр отметил, что командование группировки «Север» и воинских частей, куда направляется помощь, осведомлены о системе адресной передачи грузов.

Отдельно Магдеев поблагодарил коллег и всех, кто участвует в сборе гуманитарной помощи. «Земной поклон и слова благодарности всем, кто занимается этим важным, нужным, если хотите, богу угодным делом», – подчеркнул он.

По его данным, в зоне СВО находятся около пяти тысяч военнослужащих из Набережных Челнов. Работа по формированию и отправке гуманитарных грузов будет продолжена на регулярной основе. В настоящее время уже ведется подготовка очередной партии помощи, отправка которой запланирована на конец апреля – начало мая.

«Наша помощь очень нужна, мы это видим, она очень важна. Все, что собираем, адресно доходит до наших военнослужащих», – заключил мэр, добавив, что эта задача является приоритетной в соответствии с поручениями президента РФ Владимир Путин.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.