Магдеев о «Нашем дворе»: Если возникают споры, арбитрами должны стать главы районов

В Набережных Челнах продолжается реализация президентской программы «Наш двор». Нередко из-за разногласий между жильцами возникают споры. На аппаратном совещании мэр Автограда Наиль Магдеев напомнил о необходимости проводить беседы с жителями домов и оперативно разбираться в каждой конкретной ситуации.

«В большой семье иногда не все слушаются маму, папу, иногда к детям не прислушиваются. Большая семья, поэтому кому-то нравятся парковки, кому-то не нравятся. В одном и том же подъезде два подхода. Молодым семьям, у которых есть автотранспорт, нужна парковка, людям старшего поколения — не нужна. Вот идет спор. Главными арбитрами являются главы районов», — сказал Магдеев.

Мэр Челнов поручил главам трех районов города выезжать на места и общаться с жильцами.

«Выезжайте. Не стесняйтесь, собирайте людей. Пусть они свое мнение высказывают. К общему пониманию нужно прийти. Согласие должно быть в любом доме, семье, дворе. Находите вместе с жителями приемлемые в рамках бюджета решения. После капитального ремонта же нужно еще как-то жить. Не могут же соседи на этой почве друг с другом переругаться. Я думаю, можно найти взаимопонимание», — отметил он.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что всего в этом году будет отремонтировано 119 дворов. Дорожные работы во дворых территориях завершены на 62%, на такой же процент выполнены работы по освещению.

«Показатели неплохие, качество должно быть соответствующее», — отреагировал Магдеев, завершая обсуждение проблемы.