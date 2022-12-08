Магдеев о будущем экономики Челнов: «Цифры могли быть и лучше, конечно»

Исполком Набережных Челнов дал довольно скромный прогноз по основным макроэкономическим показателям на 2023–2025 годы. Прогноз социально-экономического развития города на сессии Горсовета представила замруководителя исполкома Наталия Кропотова.

«В этом году социально-экономический прогноз сформирован в условиях неопределенности развития экономики, которая во многом зависит от геополитических факторов», — отметила докладчик.

По итогам 2022 года ВТП составит 331 млрд рублей, или 98,5% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах (в прошлом году отношение к показателю позапрошлого года равнялось 111,2%). В 2023 году ожидается рост всего в 0,1% (344 млрд рублей). В 2024-м и 2025-м — в 0,4% (359 млрд рублей) и 0,8% (374 млрд рублей), соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре экономики занимает промышленность. По оценке текущего года, индекс промпроизводства составит 98%, или 593 млрд рублей. При этом 2021-й год город закончил со значительным ростом — 122%. На предстоящие три года Челны не ждут восстановления до такого уровня. Экономический блок прогнозирует рост на 0,8%, 2% и 2,5% в 2023, 2024 и 2025 годах.

Доля ПАО «КАМАЗ» в общем объеме отгруженной продукции составляет 40,7%. В 2023 «КАМАЗ» планирует выпустить не менее 40 тыс. грузовых автомобилей. Объем промпродукции составит 248,6 млрд рублей.

Объем инвестиций в основной капитал в 2022-м равняется 64,4 млрд рублей, или 96,2% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В следующие три года город рассчитывает на небольшой, но всё же прирост — в 0,2% (67,2 млрд рублей), 1% (70,5 млрд) и 1,4% (74,4 млрд).

Мэр Челнов Наиль Магдеев, оценивая экономический прогноз на 2023 год, отметил, что цифры могли быть и лучше, но даже при таком раскладе прогноз неплохой.

«Цифры могли быть и лучше, конечно. Пока мы вместе с вами и с предприятиями, вместе с „КАМАЗом“ глядим за горизонт, в 2023 год, с учетом всех возможностей, которые имеют место быть на градо- и бюджетообразующих предприятиях. Мы видим такие параметры. Как сложится следующий год — жизнь покажет. Мы тоже не думали в 2021-м, принимая прогноз социально-экономического развития, что будет в 2022-м. Поэтому и прогнозы были у нас достаточно серьезные, в том числе и по „КАМАЗу“», — прокомментировал ситуацию глава города.

По словам Магдеева, никто не ожидал, что «так называемые партнеры и друзья» уйдут из страны «в угоду политическим амбициям». Таким образом мэр намекнул на сворачивание бизнеса в России многими западными компаниями после начала специальной военной операции на Украине.

«Но случилось то, что случилось. Партнеры из недружественных стран ушли. Экономика Набережных Челнов давным-давно встроена в мировую экономику. Формируя экономический прогноз на 2023 год, мы все эти вызовы учитываем. С каждым предприятием отработали, с резидентами ТОСЭР тоже. Ни один резидент — ни российский, ни иностранный — из города не ушел. Мы создали условия для всех, кто приходит сюда. Трудно было бы представить, что было бы без этих рабочих мест», — подытожил мэр.