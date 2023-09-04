Магдеев о безопасности в школах: «Это не проходной двор»

Тему соблюдения пропускного режима и безопасности в школах поднял на аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Нравится кому-то, не нравится, школа и детский сад — это не проходной двор. Все, кому положено: родители, провожающие своих детей, педагоги — они, безусловно, имеют право на определенное время (первая категория поменьше, вторая побольше) прийти в школу и детский сад. Всем остальным праздношатающимся вход должен быть закрыт на территорию детских садов и школ», — заявил он на аппаратном совещании.

«Что было раньше — то было. Раньше школы были проходные, из одного комплекса можно было попасть в другой, но правила поменялись. Жизнь поменялась, к сожалению. В части обеспечения безопасности граждан эту работу необходимо упорядочить», — поручил градоначальник.

Глава города отдельно остановился на обеспечении безопасности школьников на дорогах: необходимо напомнить им правила дорожного движения.

«После каникул все пришли расслабленные — кто был у бабушки, кто в летних лагерях, где было транспорта поменьше. Полумиллионный город требует внимания со стороны пешеходов. Весь сентябрь необходимо, чтобы люди в погонах, сотрудники ГИБДД, отдел пропаганды дорожного движения поработали бы в школах», — сказал Магдеев.

Также, по словам градоначальника, важный вопрос касается организации горячего питания для школьников.

«От руководителей образовательных учреждений требуем, чтобы в части питания в школах был порядок. Приглашайте родителей, показывайте процесс приготовления пищи», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Челнам требуется еще 8,4 млрд рублей на обновление более 70 школ и детсадов.