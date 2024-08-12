Магдеев: Несмотря на сложности, в Набережных Челнах строятся новые производства

Набережные Челны – город, где строительная отрасль остается основной. И несмотря на сложности, строятся заводы, создаются новые производства. Об этом заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на деловом понедельнике.

«У нас сегодня идет большое промышленное строительство. В ближайшее время появятся новые производства, мы их будем открывать. Большой объем промышленного и гражданского строительства еще раз подтверждает, что Набережные Челны – город строителей», – сказал градоначальник.

Магдеев подчеркнул, что для Набережных Челнов строительная отрасль – основа жизнедеятельности города. Он заверил, что эта сфера и дальше будет поддерживаться.

«Не было таких городов в Советском Союзе, где один только “Камгэсэнергострой” насчитывал более 100 тыс. человек. И возглавлял этот крупный промышленный концерн Герой Социалистического труда Евгений Батенчук. Такие великие строители появились в городе Набережные Челны. Поэтому для Челнов главным праздником является День строителя, как для Альметьевска День нефтяника, а для Нижнекамска – День химика», – отметил мэр.

Он добавил, что «сегодня нет таких всесоюзных строек», но объемы строительства достаточно высокие. Кроме того, набережночелнинские строительные компании работают за пределами города и Татарстана.

«Традиции были заложены в далекие 1970-80 годы первостроителями, героями ХХ века. Не было более таких грандиозных строек в истории страны, как “КАМАЗ”. Еще была не менее грандиозная стройка – БАМ. И все. А “КАМАЗ” – это у нас, это про нас. За шесть лет мы построили полумиллионный город, таких темпов в мировой истории не было», – заметил Магдеев.

По его словам, в прошлом году в Набережных Челнах ввели 320 тыс. кв. метров жилья, в этом будет введено около 340 тыс. кв. метров.

«Это говорит о том, что и нынешнее поколение строителей тоже умеет работать. Но тогда финансовые ресурсы на жилищное строительство выделяла вся страна. Сейчас это средства дольщиков и строительных компаний», – заключил глава города.