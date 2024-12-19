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Магдеев: «Несмотря на низкий уровень безработицы, в Челнах идет борьба за кадры»
В Набережных Челнах безработица достигла рекордно низкого показателя в 0,14%. Однако, несмотря на это, в городе «идет борьба за кадры», заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.
«У нас не хватает специалистов, как и по всей стране. Идет борьба за кадры. Что делаем? Строим арендное жилье, увеличиваем бюджетные места в колледжах, ресурсных центрах. Если будет где обучаться, жить — есть определенные возможности для привлечения кадров. Пока такие меры ведем по привлечению кадров», — отметил мэр.
Глава города также рассказал, что на учете по безработице в Челнах сейчас стоят 410 человек, тогда как в базе данных более 6 тыс. вакансий.
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