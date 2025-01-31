Магдеев назвал студотряды РТ мощным кадровым ресурсом, решающим сложные задачи

Мэр Челнов Наиль Магдеев представил доклад о реализации молодежной политики в муниципалитете на итоговой коллегии Минмолодежи РТ.

«Важную задачу трудового воспитания молодежи выполняют и студенческие отряды. Более того, это мощный кадровый ресурс, способный решать самые сложные задачи. Назову хорошие примеры — этовсероссийский студенческий производственный отряд «КАМАЗ» и межрегиональный трудовой проект «ХАЙЕР-2024». Данные проекты являются площадками для практического применения теоретических знаний и развития профессиональных навыков, позволяют максимально приблизиться к реальным требованиям работодателей.

Важно, что участие в студенческих отрядах стало для многих ребят не просто временной работой, а началом их профессиональной карьеры. Они остались работать на тех же предприятиях, где трудились летом. Радует, что среди них есть и ребята из других городов нашей страны», – отметил спикер.

Работу студотрядов на ПАО «КАМАЗ» Магдеев назвал удачным проектом, который можно внедрять в организациях, как лучшую практику работы с молодежью. С 2024 года на предприятии ведет работу зональный штаб студотрядов, благодаря которому молодые люди трудоустраиваются в круглогодичном формате, а не только в летние каникулы. В прошлом году КАМАЗ принял на работу 1917 студотрядовцев. Благодаря их труду, за два месяца, было собрано, вдумайтесь в эти цифры, 9 тыс. грузовых автомобилей, 13 тыс. кабин и 3 тыс. двигателей.

В этом году КАМАЗ впервые в стране реализует этот проект в зимний период. На завод приехало 213 студентов из 13 регионов России.

В 2026 году, в год 400-летия города и 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КамАЗ, в Челнах планируют провести Всероссийский слет студенческих строительных отрядов. Это событие вошло в план значимых мероприятий по празднованию юбилейных дат.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.