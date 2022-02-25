Магдеев назвал кадровый голод самым острым вопросом для Камской агломерации

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на XIII итоговой сессии назвал кадровый голод самым острым вопросом для Автограда и всей Камской агломерации.

«Уровень безработицы в городе сегодня составляет всего 0,42%. По сравнению с 2021 годом количество безработных граждан уменьшилось в четыре раза. Мы достигли определенных позитивных результатов в вопросах занятости граждан. Тем не менее на рынке труда сложилась сложная ситуация. Об этом говорил и Сергей Анатольевич Когогин на заседании совета безопасности, которую проводил Президент нашей республики. Сегодня в городе наблюдается острая нехватка кадров во всех отраслях, в том числе в промышленности, бюджетной сфере. Проблема актуальна для всей Камской агломерации», — обозначил проблему Магдеев.

Поэтому стратегической задачей Набережных Челнов, по мнению мэра, является увеличение численности населения города. «Этой задаче мы должны посвятить ближайшие годы», — сказал он.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу по кадровому обеспечению предприятий и организаций республики. Магдеев отметил, что Челны подготовили свои предложения для нее.

«Региональная программа закрепления молодежи и подготовки кадров потребует серьезных финансовых и организационных ресурсов из всех источников финансирования — федерального, республиканского, муниципального. Но без реализации данной программы решить острый кадровый вопрос будет очень сложно», — заметил Магдеев.

По его мнению, особое внимание необходимо уделить молодежной политике. «Вся система работы должна быть нацелена на то, чтобы молодой человек мог проявить себя здесь, в Набережных Челнах. Наша задача — создать все возможности для профессиональной, научной, творческой и социальной самореализации молодого поколения», — отметил мэр.

Помимо прочего, необходимо продолжать реновацию молодежных центров — на очереди МЦ «Орион» и МЦ «Заман», требует ремонта и спорткомплекс «Олимпийский», также необходимо создавать объекты молодежной инфраструктуры в новых районах.