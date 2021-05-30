Магдеев на праймериз «Единой России»: Выбор я сделал и считаю, это очень важно

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев принял участие в предварительном голосовании «Единой России» в школе №23. Об этом пишут «Челнинские известия».

Места для голосования организовали в холле, а не в актовом зале, как обычно — это сделано в целях безопасности.

Магдеев отметил, что большинство россиян неравнодушны к тому, что происходит в стране и политической системе.

«Мы здесь живем, работаем, растим детей. Формирование нижней палаты парламента тоже очень важно. Тем более, что у нас в Госдуме есть представители Набережных Челнов. Сегодня я увидел знакомые фамилии, у этих людей есть жизненный и политический опыт», — поделился градоначальник.



Магдеев подчеркнул, что посчитал своим долгом высказать свою позицию в ходе предварительного голосования.

«Выбор я сделал и считаю, что это очень важно. Думаю, что мой голос, как и голос тех, кто голосовал в электронном виде, будет учтен при формировании окончательного списка от Татарстана в нижнюю палату парламента РФ», — сказал Магдеев.

Также руководитель заметил, что депутаты занимаются не только законотворчеством, но и решают важные задачи, строят школы, онкодиспансеры, театры и многое другое.

«Вот для чего мы приглашаем прийти на предварительное голосование и будем приглашать прийти на выборы в сентябре этого года», — резюмировал Наиль Магдеев.

Счетные участки сегодня работают с 8.00 до 20.00 с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

«Мы ожидаем жителей с 18 лет, в наш участок входят шесть электронных комиссий. Есть и досрочно проголосовавшие», — сообщил председатель счетной комиссии в школе №23.