Магдеев: На карте России появился еще один театральный город – Набережные Челны

В Русском драматическом театре «Мастеровые» Набережных Челнов сегодня стартовал V Международный фестиваль русских зарубежных театров. Участие в нем принимают семь театральных коллективов из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Южной Осетии. Приветствуя участников и гостей фестиваля, мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что он откроет новую страницу в истории города.

«Для нашего промышленного полумиллионного города это большое красочное событие. Набережные Челны широко известен в стране как город машиностроителей, но благодаря поддержке Президента страны [Владимира Путина], Раиса республики [Рустама Минниханова] Автоград становится театральным городом», – обратился Магдеев к гостям фестиваля.

Он поблагодарил также Минкульт РФ и РТ, организаторов мероприятия и артистов, которые приехали в Татарстан. Челны, по словам Магдеева, оправдывают возложенное на город доверие. Так, он напомнил, что за последние три года в городе появились два современных театра: помимо «Мастеровых», это татарский драмтеатр им. А.Гилязова.

«Этот знаменитый фестиваль откроет яркую страницу в истории нашего промышленного города. <…> Хорошо, что на театральной карте Российской Федерации появился еще один город – город Набережные Челны», – заключил глава города.

Россию на фестивале в этом году представит театр «Мастеровые» показом одной из самых популярных постановок театра – спектаклем «То самое».

Всего в фестивале принимают участие более 220 артистов из семи стран, которые будут представлять свои работы до 29 июня. Программа фестиваля предназначена для самого широкого круга зрителей, подробнее изучить ее можно на сайте театра.

Видео: пресс-служба мэрии Набережных Челнов