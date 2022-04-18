Магдеев: Уровень компетенций в Челнах не ниже, чем в Азии и Европе

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании в мэрии призвал крупный бизнес обратить внимание на малые и средние предприятия города, наращивать импортозамещение и искать поставщиков среди местных компаний.

«В условиях экономических санкций спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Мы тонуть не собираемся! Мы можем и обязаны быть в этом направлении самодостаточными, понимая, что произошло. Абсолютно правильно сказано Президентом нашей республики Рустамом Миннихановым, что эти санкции многому нас научат. Думаю, заставят крупных производителей по-другому смотреть на малый и средний бизнес, который находится в Челнах. Стратегические ошибки, которые были допущены, могут быть исправлены в этом году. Рассчитывать нужно только на себя. Я думаю, что уровень компетенций в городе Набережные Челны абсолютно не ниже, чем в ряде азиатских государств и в Европе. Да, может быть, сначала не будет получаться. Но дорогу осилит идущий. Все у нас получится и все мы сможем», — отметил мэр.

В качестве примера градоначальник привел компанию Haier, которая разместила производство в Челнах. «Как только завод холодильников открылся, так вокруг него появилось 21 малое предприятие по изготовлению комплектующих для холодильников. Их изготавливают не в Китае, а здесь. Уровень локализации достигает 70%. То же самое по заводу стиральных машин. Два года назад завод открылся, вокруг него образовалось около 19 предприятий», — подчеркнул Магдеев.

Директор Центра занятости Татьяна Быданова сообщила, что на прошлой неделе в Челнах состоялся День поставщика, в котором приняли участие малый, средний и крупный бизнес. В мероприятии, которое прошло рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», приняли участие более 200 предприятий из 14 регионов России. Было организовано семь круглых столов, где предприниматели узнали, как можно стать поставщиком конкретного предприятия.

На площадке челнинские предприниматели смогли лично встретиться с представителями крупных компаний и получить возможность предоставить им свою продукцию или услугу.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.