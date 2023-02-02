news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
2 февраля 2023  18:33

Магдеев анонсировал покупку 20 новых автобусов для Набережных Челнов

news_top_970_100

Дополнительные средства, заработанные Набережными Челнами в 2022 году, город направит на покупку новых автобусов. Ожидается, что на эти средства будет приобретено минимум 20 машин, рассказал во время прямого эфира для газеты «Челнинские известия» мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Минимум их будет 20, максимум — сколько получится», — заметил он, отвечая на вопросы горожан.

Магдеев подчеркнул, что город нуждается в дополнительном общественном транспорте, в особенности в автобусах большой вместимости. «Это острая проблема, которая нас волнует. <...> Мы это признаем», — сказал он.

#наиль магдеев #Набережные Челны #автобусы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное