Магдеев анонсировал покупку 20 новых автобусов для Набережных Челнов

Дополнительные средства, заработанные Набережными Челнами в 2022 году, город направит на покупку новых автобусов. Ожидается, что на эти средства будет приобретено минимум 20 машин, рассказал во время прямого эфира для газеты «Челнинские известия» мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Минимум их будет 20, максимум — сколько получится», — заметил он, отвечая на вопросы горожан.

Магдеев подчеркнул, что город нуждается в дополнительном общественном транспорте, в особенности в автобусах большой вместимости. «Это острая проблема, которая нас волнует. <...> Мы это признаем», — сказал он.