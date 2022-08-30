Магдеев рассказал, какие новые объекты откроются в Челнах 1 сентября

Мэр Челнов Наиль Магдеев при запуске движения по мосту на улице Гостева назвал объекты, которые введут в эксплуатацию в Автограде 1 сентября. Среди них драмтеатр «Мастеровые» и школа в 69-м комплексе.

«Послезавтра мы открываем новый драматический театр стоимостью более 2 млрд рублей. Вводим в эксплуатацию Дом дружбы народов, который капитально отремонтировали. 1 сентября открываем новую школу стоимостью 2 млрд 400 млн рублей. Самую крупную школу в истории города на 1 501 ученическое место. К чему это я говорю? Мы с вами — созидатели. Мы с вами — люди, которые делаем, чтобы жизнь сегодня была бы лучше, чем вчера», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, что о строительстве «Мастеровых» заговорили еще в феврале 2019 года. В Казани на встрече с общественностью идею поддержал Президент РФ Владимир Путин. Средства на возведение объекта получены из федерального и республиканского бюджетов в размере 1,8 млн рублей.Что же касается строительства образовательных учреждений, то за последние годы в Автограде возведено шесть новых школ, 1 сентября этого года учеников примет седьмая.