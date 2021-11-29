Магдеев: «Какой бы коронавирус ни пришел, Новый год никто не отменял»

В Набережных Челнах стартовала подготовка к Новому году, в том числе приобретение новогодних подарков для детей. На аппаратном совещании в мэрии мэр Автограда Наиль Магдеев заявил, что все дети должны быть обеспечены новогодними подарками независимо от напряженной ситуации с коронавирусом.

Качество гостинцев проверит Роспотребнадзор Набережных Челнов. «Все новогодние подарки будут рассмотрены и согласованы представителями нашей службы. Для того чтобы не было никаких просрочек, запрещенных кондитерских изделий. В подарках будут те кондитерские изделия, которые рекомендованы нашим управлением, нашей генеральной службой», — заявил главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев.

Наиль Магдеев отметил, что сейчас появились новые штаммы коронавируса, однако новогодние подарки для детей никто не отменял — это касается в том числе и тех детей, которые получают их по линии бюджетных организаций, городского бюджета.

«Я думаю, что сегодня каждый коллектив найдет возможность не забыть детей своих сотрудников и поздравить их в преддверии Нового года. Финансовая ситуация позволяет. Экономика работает достойно, вернулись ко всем допандемийным показателям. Поэтому какой бы коронавирус ни пришел, Новый год никто не отменял! Дети есть дети», — отметил он.