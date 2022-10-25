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Ру Тат
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Экономика
25 октября 2022  12:55

Магазины Zara останутся в России под другим названием

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Торговые точки компании Zara продолжат работать в России под названием «Новая мода» (New Fashion). При этом планируется открыть всего четыре магазина, пишет газета «Известия». 

Издание отмечает, что в магазинах будут продаваться лишь некоторые коллекции этого бренда одежды. Российский офис компании продолжит работу под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее, 20 октября, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что собственники московских торговых центров «Атриум» и «Метрополис», а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской компанией Inditex о возможности возобновить работу магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius на территории этих ТЦ. 

#закрытие магазинов #антироссийские санкции #экономика
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