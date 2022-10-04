Магазинный вор из Челнов попался росгвардейцам на очередной краже из того же гипермаркета

В Московском районе Казани росгвардейцам поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из гипермаркетов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.



Прибывшие на место стражи порядка задержали 31-летнего жителя Челнов. При проверке документов выяснилось, что челнинец уже был в розыске за кражу из магазина. При этом, товар он похитил двумя неделями ранее из того же гипермаркета. Тогда мужчину задержать не удалось, однако он попал на камеры видеонаблюдения.

Задержанного гражданина росгвардейцы передали сотрудникам полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

